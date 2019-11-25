رسالة قوية من كيم كارداشيان للدفاع عن ميجان ماركل والأمير هاري

على ما يبدو أن الحياة الملكية التي تعيشها ميجان ماركل لم تبعدها عن أصدقاء هوليود، حيث أظهرت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تعاطفها مع دوقة ساسكس والأمير هاري ورغبتهم في قضاء بعض الوقت معهما.بعيدًا عن الصحف والأضواء.



حيث قالت "كارداشيان" :"لكل شخص الحق في رحلة تخصه بعيدًا عن ضوضاء القصر الملكي، ولا اعتقد أن أي شخص يمكنه فهم ذلك سواهم"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديل إكسبريس" البريطانية.



كما ذكرت "كيم" وفاة الأميرة ديانا وتأثيرها على الزوجين، حيث قالت:" رحلة الثنائي الملكي إلى أمريكا لقضاء اعياد الميلاد رحلة شخصية جدًا، فنحن نعرف مدى تأثير الملاحقة الإعلامية المستمرة والبابارتزي على أدى إلى نهاية الأميرة ديانا".



كما اوضحت بأنها كل ما تريده أن ينعم الثنائي بمكان هادء وأمن، فصرحت:" بالتأكيد أنا أتعاطف مع حاجتهم إلى الحصول على مكان آمن وآمن وأخذ الوقت لأنفسهم والحصول على الخصوصية عندما يحتاجون إليها."





