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فن

لفتت أنظار معجبيها.. كارول سماحة تظهر بإطلالة جذابة في حمام السباحة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:35 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة داخل حمام السباحة، وهى ترتدى ملابس البحر وايس كاب ونظارة شمس نالت إعجاب متابعيها.

واعتمدت كارول فى الماكياج على لمسات رقيقة من الألوان، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج الذي يتناسب مع لون بشرتها.

على جانب آخر، أقيم العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لـ كارول سماحة، قبل عدة أيام، بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وتم طرحه للجمهور في دور العرض السينمائية اللبنانية، خلال الفترة الماضية.

"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.

كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.


لفتت أنظار معجبيها.. كارول سماحة تظهر بإطلالة جذابة في حمام السباحة
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