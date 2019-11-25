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محافظات

بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تعبيرا عن فرحتها بالزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي لها و التي تتواكب كسابقتها مع احتفال الباسلة بذكري انتصاراته على قوى العدوان الثلاثي ديسمبر ١٩٥٦ بدأت محافظة بورسعيد وضع اللمسات النهائية لاستقبال الرئيس خلال ساعات.

هذا ويستقبل البورسعيدية الرئيس بأوبريت "وش الخير" للشاعر طارق علي وألحان أحمد حمدي رؤوف استعراضات العالمي عمرو عجمي ابن بورسعيد إخراج الفنان محمد الدسوقي.

ويعتبر الاوبريت الأضخم في تاريخ استقبال بورسعيد لرؤسائها والذي يشارك به ٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص والمدارس الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة

يهدف االأوبريت الى تمثيل فئات الشعب المصرى ومختلف اطيافه للتأكيد علي وحدة المصريين وعدم قدرة اي جهة اختراقهم.

كما يعبر الأوبريت عن مدى سعادة أهالي بورسعيد بما لحق بربوع واتجاهات محافظتهم من تنمية أعادت الباسلة مكانتها العالمية بين بلدان العالم بعد إهمال دام لعشرات السنين.

هذا ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس ويتفقدمجموعة من المشروعات القومية الهامة التي تعتبر بمثابة قاطرة التنمية لمصر كما أعلنها الرئيس في اولي زياراته للباسلة.
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
بمشاركة 500 طالب وطالبة.. بورسعيد تستقبل الرئيس بأوبريت وش الخير
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