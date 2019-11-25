شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها

شاركت الفنانة نيللى كريم، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرتم جديدة لها على "إنستجرام" بإطلالة أنيقة لها.



وأطلت بها نيللى كريم، بفستان باللون الذهبي من الستان وبتفصيلة تبرز جمال أناقتها، لاقت إعجاب متابعيها.



وتركت نيللى كريم، شعرها الذهبى المموج منسدلًا على جانبى كتفيها، واعتمدت فى الماكياج على لمسات رقيقة من الألوان مع الأيلينر والكحل الأسود، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الفاتح، وأبرزت إطلالتها بقرط باللون الذهبى اللامع.



كانت نيللى كريم شاركت في احدث أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.



الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.