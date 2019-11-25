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رياضة

منتخب مصر للشباب يواجه المغرب في بطولة شمال أفريقيا الودية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 بقيادة مديره الفني ربيع يس ، نظيره المغربي اليوم الاثنين ، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا الودية، والتي انطلقت في تونس، السبت 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 5 منتخبات هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر 22 لاعبًا، هم: حمزة علاء عبدالله وإيهاب حسن وعبدالرحمن الرفاعي وعبدالله عادل عزت ومحمد أشرف بكرى ومحمود صابر وأحمد عيد وزياد محمد ومحمد شحاتة وعربي بدر وإبراهيم عادل وزياد محمد فرج ويوسف أحمد لبيب ومحمود عبدالمحسن وأسامة فيصل وحازم هاني وفارس السيد وأسامة عبدالمجيد وعبدالرحمن عشرى وشادى رضوان وحسام أشرف ونادي حسن.

ويأتي جدول مباريات منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا تحت 20 سنة كالاتي:

- الجولة 2 (الاثنين 25 نوفمبر)
مصر - المغرب

- الجولة 3 (الاربعاء 27 نوفمبر)
بوركينا فاسو - مصر

- الجولة 4 (الجمعة 29 نوفمبر)
مصر - الجزائر

- الجولة 5 (الاحد 1 ديسمبر )
مصر - تونس

وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من 5 جولات ايام 23 و25 و27 و29 نوفمبر و1 ديسمبر حيث سيخوض كل منتخب اربع مقابلات على ان يتوج صاحب المركز الاول باللقب.

ويتضمن برنامج كل جولة مباراتين تنطلق الاولى على الساعة العاشرة والنصف صباحا والثانية في الواحدة بعد الظهر.
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