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محافظات

اليوم.. ثقافة الإسكندرية يناقش تأثير الفن فى تغيير قيم المجتمع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
صدى البلد
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ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، اليوم الاثنين أمسية ثقافية بعنوان " تأثير الفن في تغيير قيم المجتمع " ، بمشاركة الفنانين عثمان محمد ، و ناصر عثمان ، و ذلك بقصر ثقافة الأنفوشى ، غرب المدينة.

من ناحية أخرى، ينظم اتيليه الاسكندرية ( جماعة الفنانين و الكتاب ) ، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل ، معرضا فنيا للفنان التشكيلى محمد اسماعيل ، الخميس القادم ، و يستمر حتى ٩ ديسمبر القادم .

كما ينظم مركز الحرية للابداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، صالون الثقافة العلمية ، الخميس القادم تحت عنوان "مجتمع الذكاء الإصطناعي، بمشاركة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق.
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