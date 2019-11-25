اليوم.. ثقافة الإسكندرية يناقش تأثير الفن فى تغيير قيم المجتمع

ينظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، اليوم الاثنين أمسية ثقافية بعنوان " تأثير الفن في تغيير قيم المجتمع " ، بمشاركة الفنانين عثمان محمد ، و ناصر عثمان ، و ذلك بقصر ثقافة الأنفوشى ، غرب المدينة.



من ناحية أخرى، ينظم اتيليه الاسكندرية ( جماعة الفنانين و الكتاب ) ، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل ، معرضا فنيا للفنان التشكيلى محمد اسماعيل ، الخميس القادم ، و يستمر حتى ٩ ديسمبر القادم .



كما ينظم مركز الحرية للابداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، صالون الثقافة العلمية ، الخميس القادم تحت عنوان "مجتمع الذكاء الإصطناعي، بمشاركة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق.

