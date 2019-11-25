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محافظات

رئيس شركة مياه الشرب بأسوان: إجراءات إدارية وقطع مياه عن المتأخرين

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب بأسوان أنه يتم حاليا تنفيذ الإجراءات الإدارية اللازمة وقطع مياه الشرب عن العملاء المتأخرين فى سداد المستحقات المالية.

وقال رئيس الشركة ، خلال بيان مساء أمس، إنه تم تنفيذ عدة لجان لمراجعة متأخرات سداد فواتير إستهلاك المياه بعدد من مناطق مدينة أسوان ، مشيرا إلى أن عمل هذه اللجان أسفر عن قطع المياه عن بعض العمارات السكنية التى وجدت بدون عدادات مياه ، بالإضافة إلى تحرير محضر إدارى لأحد المولات التجارية الشهيرة وسط مدينة أسوان لتوصيله بوصلة مياه غير شرعية، وتم قطع خط ٢ بوصة لمجزر دواجن تبين أنه يتم تغذيته بوصلة غير شرعية بدون أى تراخيص، أو إجراء قانوني.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار استكمال عمل لجان مراجعة المتأخرات المالية للشركة ومراجعة الوصلات غير الشرعية للمياه فى إطار الحفاظ على الموارد المالية لشركة مياه الشرب بأسوان.
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