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رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجونة في الدوري

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
الاهلي
الاهلي
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ريهام بكير
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره نادي الجونة اليوم الاثنين ، باستاد الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز.

المباراة تنطلق في الخامسة مساء ، على ستاد الجونة وتذاع عبر قناتي أون سبورت بتعليق محمد الكواليني ، وتايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف.

ومن جهة أخري يسعي لاعبو نادي الجونة إلي تحقيق الفوز في المباراة والخروج بنتائج ايجابية من أجل ضمان المنافسة علي مركز يليق بهم.

وتشهد المرحلة المقبلة للأهلى خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن الأهلي بالتشكيل الاتي:
حراسة المرمى :محمد الشناوي.
الدفاع : علي معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.
الوسط : عمرو السولية – حسام عاشور – محمد مجدي افشة – حسين الشحات - اجايي
الهجوم : مروان محسن
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