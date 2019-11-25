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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 25 - 11- 2019 بالمحافظات.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:24 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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قسم التوك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الاثنين 25 - 11- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 25-11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 16 30
الإسكندرية 16 29
مطروح 17 26
بورسعيد 18 25
دمياط 17 24
الإسماعيلية 16 30
السويس 15 29
العريش 10 24
رفح 10 25
طابا 15 25
شرم الشيخ 19 27
الغردقة 17 29
الفيوم 12 30
بني سويف 12 30
أسيوط 12 31
سوهاج 13 27
الأقصر 15 31
أسوان 31 16
شلاتين 20 28
حلايب 22 25
الوادى الجديد 13 31

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