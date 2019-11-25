ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 -11-2019.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:35 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 25 - 11 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاثنين 25- 11 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 757 جنيها
عيار 21: 662 جنيها
عيار 18: 567 جنيها
الجنيه الذهب: 5300 جنيه

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9 - 11 - 2019 ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 - 11 - 2019 ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 - 11 - 2019 ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 13 - 11 - 2019 ..فيديو

عيار 18 يسجل 557 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -11-2019.. فيديو

ترشيحاتنا

كنت عارفة إنه بيخوني .. تصريح مثير من سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي.. فيديو

أخبار الفن | تصريح مثير من حسن حسني بعد شائعات وفاته.. منى فاروق في ظهور جديد.. سمية الألفي تكشف مفاجأة عن فاروق الفيشاوي

البلاستيك القاتل .. نفوق دولفين في السخنة والسبب : زجاجة مياه | تفاصيل

هاشتاج الجزيرة كاذبة يتصدر تويتر.. ومغردون: منبر من لا شرف له

657 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في مصر

بسرق علشان اشتري هيروين... اعترافات مثيرة لـ سارق شقق 15 مايو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

بفستان أسود أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها