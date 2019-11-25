عيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 -11-2019.. فيديو



عيار 24: 757 جنيها

عيار 21: 662 جنيها

عيار 18: 567 جنيها

الجنيه الذهب: 5300 جنيه



ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 25 - 11 – 2019.