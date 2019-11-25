بعد مقتل محتجين.. تظاهرات مرتقبة للطلبة في البصرة اليوم

أفادت قناة الحدث، في نبأ عاجل لها، بأن تظاهرات مرتقبة كبيرة للطلبة ستخرج اليوم في البصرة، وفقًا لتصريحات عدد من المصادر.



وكان المحتجون في جنوب العراق، أغلقوا الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة، الاثنين، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن معظم الطرق الرئيسية في محافظة البصرة قطعت لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن شهد أمس مقتل متظاهرين في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين.



فيما أعلن مسئولون عراقيون، مساء أمس الأحد، عن مقتل 13 محتجًا جنوب العراق خلال 24 ساعة، وفق أسوشيتد برس.



وقال المسئولون الأمنيون ومسئولون بالمستشفيات، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إن 7 منهم قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد بالقرب من ميناء أم قصر.



ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يقولون إنها فاسدة وتخدم قوى أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.