ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صدر حديثا .. كتاب الفتوى وضوابطها لـ أحمد معبد عبد الكريم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:53 ص
الفرق بين الفتوى
الفرق بين الفتوى والحكم القضائي .. سؤال أجاب عنه الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
صدر حديثا كتاب "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي" من تأليف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

يوضح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.

ويضيف الدكتور أحمد معبد لهذه الضوابط، ضرورة تأهيل المفتي لإنزال النصوص وتطبيق القواعد الشرعية على القضايا المعاصرة، مثل التوازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، وفقه الأقليات المسلمة المتفرقة في عالم اليوم وتقدير ضروراتهم عند إصدار الفتوى لهم، وفقه المقاصد والمآلات العامة والخاصة للتشريعات، وخبرة التفريق بين ما يُعد من البدع المذمومة وما يُعد من المصالح المرسلة والمستحسنة، والتمييز بين إجماع العوام وإجماع العلماء المعتبرين وغير ذلك من الضوابط التي اعتنى بذكرها الكتاب.

كما اهتم المؤلف في الكتاب بمسؤولية المستفتي، وهو الذي يطلب الفتوى ويحتاجها، حيث لا يجوز للمستفتي أن يستفتيَ من شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه وعدالته.

وينبه الكتاب على التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، فمع عِظم مكانة الفتوى، فإن لها حدًا تقف عنده، وهو أن المفتي لا يملك إلزام المستفتي بما أفتاه به، بخلاف حكم القاضي، فإنه يقتضي الإلزام الإجباري بواسطة من له الولاية العامة.

ويشتمل الكتاب على العديد من المباحث، أبرزها: تعريف الفتوى، التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، عموم الحاجة إلى الفتوى، مجمل ضوابط وشروط الفتوى والمفتي، مسؤولية المفتي، ثقافة المفتي العامة، تغير الفتوى. كما يحوي الكتاب العشرات من الفتاوى الشرعية المتنوعة، أبرزها: مرتبات موظفي البنوك، الزواج من غير المسلمة، كفارة الإجهاض، الاستثمار في البورصة، الزكاة عن الغير، قضاء الفوائت، الزكاة في أموال صناديق التكافل، تخصيص مالٍ لزواج الأولاد، تأخير الزكاة، كتابة الآيات القرآنية على المقابر، عطية الأولاد، وغير ذلك من المسائل التي تخص المسلم في عبادته وسائر حياته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها.. تعرف على الضوابط الشرعية

أحكام زكاة الزيتون .. هل يخرج زيتا ومقدار النصاب وكيفية الإخراج

فضل الصدقة يوم الجمعة .. أنواعها والفرق بينها وبين الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت ؟.. الأزهر يجيب

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الأجر؟.. والإفتاء: لا يجوز دفعها إلى هؤلاء

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تتوقع هطول أمطار رعدية على هذه المدن

القنوات الناقلة والمعلقين .. موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

شاهد.. منى فاروق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

فضيحة.. اتصال خاطئ يكشف كذب الجزيرة حول الأوضاع في ليبيا

5 نجوم يدخلون المستشفى لإجراء عمليات جراحية في أقل من شهر.. محمد هنيدي: زراعة عظام في الفكين.. وغادة عادل: عملية في البطن

أسعار فولكس فاجن volkswagen.. اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث السيارات الصينية الجديدة المنتظرة في مصر .. صور

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات سيرين عبد النور وسميرة سعيد وأحلام

بفستان أسود أنيق.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها