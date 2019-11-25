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توك شو

الدولار يسجل 16.15جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 25 -11- 2019 .. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 25-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي
سجّل سعر الدولار اليوم، الأثنين 25-11-2019 بيع 16.15 جنيه، وشراء 16.05 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو اليوم، الاثنين 25 -11-2019 بيع 17.81 جنيه، وشراء 17.69 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأثنين 25 -11-2019 بيع 20.72 جنيه، وشراء 20.60 جنيه.

سعر الين اليابانى "100"
سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الأثنين 25-11-2019 بيع 14.87 جنيه، للشراء 14.77 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى
سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم، الأثنين 25-11-2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.09 جنيه.
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