الدولار يسجل 16.15جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 25 -11- 2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 25-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي

سجّل سعر الدولار اليوم، الأثنين 25-11-2019 بيع 16.15 جنيه، وشراء 16.05 جنيه.



سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم، الاثنين 25 -11-2019 بيع 17.81 جنيه، وشراء 17.69 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأثنين 25 -11-2019 بيع 20.72 جنيه، وشراء 20.60 جنيه.



سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الأثنين 25-11-2019 بيع 14.87 جنيه، للشراء 14.77 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى

سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم، الأثنين 25-11-2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.09 جنيه.