بعد حصوله على جائزة عالمية.. مهندس يشيد بالإعلام المصري

قال المهندس حسن إمام، أول مصري يفوز بأرفع جائزة فى مجال إدارة المشاريع الهندسية، إن الجائزة التي حصل عليها هي جائزة عالمية ويتنافس عليها مهندسون من جميع دول العالم.



وأضاف المهندس حسن إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن ترشيحه جاء عن طريق أصدقاء وأشخاص عمل معهم، وكشف أن الترشيح من أصدقائه جاء بناء على العمل الذى قدمه خلال السنوات الأخيرة.



وأكد المهندس حسن إمام ، أن لجنة التحكيم كانت مكونة من عدة خبراء فى المجال، تعرف عليهم عقب حصوله على الجائرة وشكروا فى مجهوده، وكشف أن المنافسة فى نهاية المسابقة انحصرت بينه وبين مهندسة استشارية من بريطانيا ومهندس من باكستان، وأوضح أنه حصل على المركز الأول.



وكشف المهندس حسن إمام أن حصوله على الجائزة جاء بعد أن عمل فى مشاريع عديدة، وكبيرة فى دبي و غيرها من الدول.



وعرضت قناة صدى البلد مقطع فيديو يعرض لأول مرة عن لحظة التكريم، وأعرب المهندس حسن أمام عن سعادته لما قام به الإعلام المصري من نشر أخبار عن الجائزة التي حصل عليها.



وقد حصل المهندس حسن إمام على أرفع جائزة مخصصة لمهندسين التخطيط وإدارة المشاريع، وهى الجائزة التى تمنح لأفضل مهندس على مستوى العالم سنويا، تحت عنوانGlobal Project Controls Professional ، وذلك بعد أن شهدت المنافسة النهائية بين المهندس المصرى حسن إمام ومنافسين الأولى تعمل استشاري لمجلس العموم البريطاني والمنافس الثالث يعمل في إحدى كبرى شركات البترول بباكستان.



وفقا للجائزة التى تمنح فى انجلترا، يتم الترشيح من خلال إجراءات معلنة مسبقا ويتم الإعلان عن طريقة التقييم التي يتم من خلالها تحديد الفائز، ويأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه هيئة التحكيم المكونة من نخبة من أرفع خبراء المجال فى العالم بإعلان النتيجة فى احتفال مهيب فى استاد الإمارات بنادى أرسنال فى لندن وتم تتويج المهندس المصري ومنحه الجائزة، ويعد حسن أول مصري عربي مسلم او أفريقي يتم تتويجه بهذه الجائزة.



و المهندس حسن إمام هو خريج كلية الهندسة قسم مدني، وأن الجائزة التي حصل عليها تقوم على عدة معايير تشمل إدارة المشاريع التنمية البشرية وإدارة الموارد، وتطوير منظومة المنشآت بشكل عام.