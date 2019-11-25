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شاهد.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25 /11 /2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة، اليوم الاثنين، 25- 11- 2019؛ حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية "القناة الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، الموافق 19-11- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

بيان درجات الحرارة اليوم

القاهرة 30
مرسى مطروح 26
الإسكندرية 29
دمياط 24
بورسعيد 25
العريش 24
رفح 25
الإسماعيلية 30
السويس 29
وادى النطرون 29
المنصورة 28
طنطا 29
سانت كاترين 23
الغردقة 29
شرم الشيخ 27
الفيوم 30
المنيا 31
أسيوط 31
سوهاج 30
قنا 29
الأقصر 31
الوادى الجديد 31
أسوان 31
حلايب 25
شلاتين 28
أبو رماد 27
رأس حدربة 25


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