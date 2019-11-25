ضبط مخالفات وقضايا متنوعة خلال 24 ساعة.. وتحرير 4 آلاف "مرورية".. أبرز نتائج الحملات الأمنية بالمحافظات

حملات أمنية.. ضبط 229 قطعة سلاح ناري و 339 قضية مخدرات

-ضبط مخالفات وقضايا متنوعة خلال 24 ساعة





فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 229 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 204 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-



(19) بندقية آلية، و (2) بندقية رصاص، و (43) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (147) فردا محليا، و (324) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (25) خزينة متنوعة، و (265) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85187) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:



(366) حكم جناية، و (24559) حكم حبس جزئى، و (4691) حكم حبس مستأنف، و (42967) حكم غرامة، و (12604) حكم مخالفة .



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (339) قضية مخدرات بحوزة (362) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:



كمية من مخدر البانجو وزنت ( 118,053 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 13,144 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 10,948 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 275 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,370 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 310 جرام)، و عدد (11633) قرص مخدر .



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (6) متهمين ، إرتكبوا (30) حادث متنوع .



وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (56) متهما.



وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة ( سيارتين – 2 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم .



و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (316) دراجة نارية مخالفة.



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (30236) مخالفة مرورية .



وفى مجال فحص السائقين تم فحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (14) منهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار إستمرار الحملات الأمنية.



قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى:-ففى مجال حماية البيئة والصحة العامة عن ضبط (17) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، و ضبط (2) مصنع للأعلاف الحيوانية بنطاق الجيزة لوجود عدد من المخالفات البيئية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية والسلامة - عدم الحصول على الموافقة البيئية – عدم مطابقة المدخنة أعلى الغلاية للاشتراطات البيئية من حيث الإرتفاع والعزل – عدم وجود فتحات لإجراء القياسات البيئية – عدم التخلص الأمن من المخلفات الخطرة متمثلة فى الزيوت المعدنية المستهلكة وفوراغ العبوات الكيمائية – عدم وجود رخصة من وزارة الزراعة ) بالمخالفة لقانون البيئة.وفى مجال الثروة السمكية تم ضبط (25) قضية "جوابى مخالف – فرقة غزل" بالمخالفة لقانون الصيد .وفى مجال حماية نهر النيل تم ضبط (4) قضايا "رسو بدون ترخيص " بالمخالفة لقانون نهر النيل والمجارى المائية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .فيما واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4700) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(1770) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(179) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و(11) دراجة نارية مخالفة، و(17) مخالفة "موقف عشوائى"، و(29) مخالفة شروط الترخيص، و(31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-