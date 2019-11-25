برلماني: شركات النقل التشاركي ساهمت في حل مشكلات انتقال الأفراد

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالتطور الإيجابى في سوق النقل التشاركى في مصر، مؤكدًا أنها ساهمت في حل مشكلات انتقال الأفراد وهى أحد المشكلات الحضرية المزمنة، وفى ضوء التوسع الملاحظ في استخدامها من المنتظر أيضا أن تساهم في التخفيف من حدة الزحام المرورى، فى ظل النمو المضطرد للطلب على خدماتها، حيث أصبحت ظاهرة اجتماعية يعتمد عليها الكثير من الأسر والأفراد فى التنقلات فى ظل الحالة المتردية التى وصلت إليها وسائل النقل.



وأشار زين الدين في بيان، الاثنين، إلى أن عدد من شركات تطبيقات النقل التشاركي المحلية تمكنت من تحويل الاقتصاد المصرى من مجرد سوق استهلاكية واعدة لشركات تطبيقات النقل التشاركى الأجنبية إلى حاضن لشركات وطنية استطاعت الاستفادة من ميزة السوق المحلية.



وأوضح أن هذه الشركات استطاعت التوسع داخليا ثم النفاذ إلى الأسواق الخارجية بما يخدم الارتقاء بالمحتوى التصديرى للاقتصاد القومى ، مشيرًا إلى أن شركة النقل الجماعى التشاركى المصرية تخطط لبدء العمل في الفلبين وإندونيسيا وبنجلاديش بنهاية العام المقبل.



مشيدًا بقدرتها على خلق فرص مختلفة وتقديم خدمات متنوعة لتلائم قطاعات أعرض من المستهلكين بحيث لا يقتصر النقل التشاركى على مستخدمى السيارات الملاكى فقط، فقد بدأ استخدام المينى باص والتوك التوك والسكوتر والتروسيكل وفق عدة تطبيقات، والأمر قد يمتد لإدراك فرص أخرى مثل نقل البضائع وغير ذلك.



وأشار إلى أنه رغم التطورات الإيجابية التى تشهدها سوق النقل التشاركى في مصر، إلا أن ثمة بعض التحديات التى قد تحد من عمل الشركات الموجودة أو تثنى داخلين جددا، وتتمثل هذه التحديات وفق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، في الإطار التنظيمي، المنافسة غير العادلة، والتمويل.