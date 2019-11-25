لاعبة كمال أجسام.. سيدة عمرها 82 عاما تتصدى لـ لص اقتحم منزلها.. شاهد

في واقعة فريدة من نوعها، تمكنت سيدة مسنة عمرها 82 عامًا من التصدي للص اقتحم منزلها على نحو مفاجئ بشجاعة، ولقنته درسًا قاسيًا جعله يندم بدون شك على اقتحامه لمنزلها في مدينة "روتشيستر" بولاية "نيويورك" الأمريكية.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن لصًا في التاسعة والعشرين من عمره، اقتحم منزل هذه السيدة "ويلي ميرفي" مساء يوم الخميس الماضي، بعد رفضها فتح الباب والسماح له بالدخول عندما زعم أنه مريض ويرغب في طلب سيارة إسعاف.



لكنه لم يكن يدري أن "ميرفي" هي في حقيقة الأمر لاعبة كمال أجسام حائزة على جوائز، وقد تصدت له بشجاعة، حتى أنها تمكنت من تحطيم طاولة فوق رأسه، كما ضربته بعصا مكنسة عقب اقتحامه المنزل بالقوة.



الجدير بالذكر أن "ميرفي" كانت قد اتصلت بالنجدة بالفعل، لكنها قررت في الوقت ذاته أن تحاول التصدي للص مستعينة في ذلك بالأغراض الموجودة في متناول يدها لحين وصول ضباط الشرطة لإلقاء القبض عليه.



ونقلت الصحيفة البريطانية عن "ميرفي" قولها إن اللص حاول الهروب بعد أن تمكنت هي من مواجهته، إلا أن الشرطة وصلت بعد وقت قصير إلى منزلها؛ وتابعت مؤكدة على أن اللص اختار المنزل الخطأ.



يشار إلى أنه في أعقاب انتشار أخبار مواجهتها للص، فقد قوبلت "ميرفي" بحفاوة بالغة لدى توجهها إلى صالة الألعاب الرياضية أو "الجيم"، الذي تمارس به الرياضة، ذلك فضلًا عن أن ضباط الطوارئ الذين توجهوا لمنزلها من أجل إلقاء القبض على اللص أرادوا التقاط صور معها.



وذكرت الصحيفة أن "ميرفي" كانت قد بدأت في ممارسة رياضة رفع الأثقال في عام 2011، بعد رؤية إعلان عن مسابقة محلية لرفع الأثقال؛ وقد تمكنت من الحصول على أكثر من جائزة في عام 2014.



وشددت هذه السيدة على أن هدفها الأول هو أن تلهم كبار السن للحفاظ على صحتهم والحرص على ممارسة الرياضة.