ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني وتوقيع الكشف الطبي على 2035 حالة في قرية منشأة دياب مركز بنها مشيرا إلى أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 2035 مواطن ومواطنة بالإضافة لإجراء الفحص والتحاليل الطبية لعدد 176 حالة مشيرا الى أن القافلة الطبية تأتى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بوزارة الصحة.

أضاف وكيل الوزارة أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والكشف عن سرطان الثدي و المسح السمعى للأطفال حديثي الولادة. 

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والنساء والتوليد والجلدية والأسنان بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين .
الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور
الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور
الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور
الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور
الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف المجاني على 1919 مواطنا بقافلة طبية بقرية طحا المرج بالشرقية

الكشف على 1965 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرية فى أسوان.. صور

بعد نجاحها في كفر حكيم.. جامعة القاهرة تطلق قافلة طبية شاملة إلى قرية نكلا.. والخشت: الجامعة تقوم بدورها الوطني وفق استراتيجيتها لدعم التنمية

قافلة طبية وتثقيفية لقرية صفط اللبن بالمنيا

صحة أسوان: الكشف المجاني على 3173 مواطنا في يومين

بدء مشروع القوافل العلاجية التخصصية بقرية الأحراز في شبين القناطر

ترشيحاتنا

الأكثر بحثا | خيانة فاروق الفيشاوي.. وفاة حسن حسني

بـ 5 جنيهات.. وصفات للتخلص من حصوات الكلى

خيانته الجسدية مش خيانة.. سمية الألفي تنهار من البكاء بسبب فاروق الفيشاوي

بفستان مشجر.. ديانا حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

بالاسماء.. تجنيس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية بدون المصرية

هل النوم مكروه بعد صلاة الفجر .. به تخسر 7 فضائل ولا يباح بهذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ديانا حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

لاعبة كمال أجسام.. سيدة عمرها 82 عاما تتصدى لـ لص اقتحم منزلها.. شاهد

بملابس شبابية متشابهة .. مصطفى فهمى و زوجته يتألقان فى أحدث ظهور لهما