الكشف الطبي على 2035 حالة في قافلة طبية مجانية بالقليوبية ..صور



من جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 2035 مواطن ومواطنة بالإضافة لإجراء الفحص والتحاليل الطبية لعدد 176 حالة مشيرا الى أن القافلة الطبية تأتى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة وفاء الصادق مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بوزارة الصحة.



أضاف وكيل الوزارة أن القافلة شملت برنامج توعوي للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والكشف عن سرطان الثدي و المسح السمعى للأطفال حديثي الولادة.



وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والنساء والتوليد والجلدية والأسنان بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين .



أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية عن تنفيذ قافلة طبية للكشف المجاني وتوقيع الكشف الطبي على 2035 حالة في قرية منشأة دياب مركز بنها مشيرا إلى أهمية استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.