في يومه العالمي .. تعرف على أساليب الرجل فى ممارسة العنف ضد المرأة

يصادف تاريخ اليوم الاحتفال بـ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يرغب العالم في وقف تعرض السيدات للعنف سواء كان عنف جسدي او نفسي او جنسي.



نشر موقع " health line " بعض الأساليب التي قد يتبعها الرجال في ممارستهم العنف ضد المرأة.





- أساليب الرجل في استخدامه العنف ضد المرأة



• سيفوز الرجل على المرأة ، وغالبًا ما ينتقل سريعًا إلى الإيماءات الرومانسية الكبرى ، والضغط من أجل عدم تركه.



• قد يكون عنف الرجل ضد المرأة عاطفيًا أو جسديًا، وغالبًا ما يبدأ بشكلًا صغيرًا ، مثل صفعة بسيطة لكن للأسف فيما بعد يتطور الأمر.



• قد يشعر الرجل بالذنب ، ويقسم أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى ، وسيكون رومانسي في الفوز بالمرأة لكنه سرعان ما يتحول .



• ستكون هناك فترة "شهر عسل" مؤقتة ، حيث يكون الرجل على سلوكه الأفضل ، ويجذب شريكه إلى الاعتقاد بأنه آمن وأن الأمور ستكون مختلفة حقًا.



• يحدث سوء المعاملة ، وتبدأ دورة العنف مرة أخرى.

