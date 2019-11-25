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محافظات

الري تغلق ترعتين في السدة الشتوية بالأقصر

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
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شمس يونس
اعلنت مديرية الرى بالاقصر عن مواعيد السدة الشتوية بمدينة إسنا جنوب المحافظة والتي من المقرر أن تبدأ فى 19 يناير المقبل،وتنتهي 3 فبراير .

وقال محمد سليمان، رئيس مركز ومدينة اسنا، في بيان، الاثنين، إنه "في فترة السدة يجرى ضح مياه الشرب فقط دون مياه الزراعة،التى تكون خلالها الزراعات ليست فى حاجة للمياه".

واضاف انه جاء فى قرار الإدارة المركزية للموارد المائية ،والري لمحافظة قنا رقم 70 لسنة 2019 ،بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية 2019 – 2020 بقفل ترعة الكلابية من غروب 19-1-2020 إلى 3-2-2010 ً،وقفل ترعة أصفون من نفس الموعد لمدة خمسة عشرا يوما.

وأوضح" سليمان " أن الهدف الرئيسى من السدة الشتوية هو تتفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التى يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية، حيث تمثل هذه الأعمال ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الرى للارتقاء بمنظومة الرى وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.
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