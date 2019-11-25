إزالة 86 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة واسترداد 1371 فدانا بأسيوط

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن نتائج الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمركز القوصية ضمن الموجة الرابعة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وأسفرت جهودها عن إزالة 86 حالة تعد واسترداد 1371 فدانا وتم تسليمها لجهات الولاية، لافتا الى أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستراد أراضي أملاك الدولة من المخالفين باعتباره حق أصيل من حقوق الشعب والأجيال القادمة.



وكان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته المشددة لجميع رؤساء المراكز ‏والمدن والأحياء باستكمال حملات إزالة جميع التعديات للأراضي المملوكة للدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص والمعاينة بجميع القرى والمراكز واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها واستعادة حق الشعب.



ونوهت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إلى أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية للمنشأة الكبرى في وجود مظلة أمنية من مركز شرطة القوصية وأسفرت الحملة عن إزالة 86 حالة تعد على الأراضي المملوكة للدولة بإجمالي 1371 فدان، مشيرة إلى استمرار الحملات لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة وتسليم جميع الحالات بعد الإزالة لجهات الولاية.