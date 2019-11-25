ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حكيم يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "ليلة بمبي"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
حكيم
حكيم
Advertisements
شيرى نبيل
نشر المطرب الشعبي حكيم، بوستر أحدث أغنياته "ليلة بمبي" عبر حسابه الشخصي في "إنستجرام"، والأغنية من تأليف إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.

من ناحية أخرى طرح المطرب حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، اليوم، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.

وانتهى حكيم من تسجيل أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، ومحيى حوار، وباسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن احدث الأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى، أغنية "متجمعين" التى غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أميرمحروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عن الحسد.. حكيم يطرح أغنية سيبونا في حالنا الأسبوع المقبل

حكيم يطرح كليب أغنيته الجديدة سيبونا في حالنا

مصطفى حجاج يشوق جمهوره ببرومو أغنية مجرد بس ما افتكرك

ترشيحاتنا

شاهد.. منى فاروق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

بملابس شبابية متشابهة .. مصطفى فهمى و زوجته يتألقان فى أحدث ظهور لهما

تجاهل محمد صلاح.. كلوب يرشح فان دايك للفوز بالكرة الذهبية

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة إنبي

أسعار جيب شيروكي المستعملة في سوق السيارات.. فيديو

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. وأفضل ما يقال كما ورد عن النبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر.. ديانا حداد تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

لاعبة كمال أجسام.. سيدة عمرها 82 عاما تتصدى لـ لص اقتحم منزلها.. شاهد

بملابس شبابية متشابهة .. مصطفى فهمى و زوجته يتألقان فى أحدث ظهور لهما