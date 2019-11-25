حكيم يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "ليلة بمبي"

نشر المطرب الشعبي حكيم، بوستر أحدث أغنياته "ليلة بمبي" عبر حسابه الشخصي في "إنستجرام"، والأغنية من تأليف إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق.



من ناحية أخرى طرح المطرب حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، اليوم، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.



وانتهى حكيم من تسجيل أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، ومحيى حوار، وباسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.



يذكر أن احدث الأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى، أغنية "متجمعين" التى غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أميرمحروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامي.