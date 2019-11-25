محسن عادل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقدم الكثير لمصر

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن هناك محاولة لإعادة الاستراتيجية العام بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتصبح واحدًا من المراكز الاساسية لجذب الاستثمار المتعلق بأفريقيا.



وأضاف محسن عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المتوقع في الفترة المقبلة هو أن تقوم المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بعمل بعض الأشياء وبشكل متكامل، وهي أنها توطن عددا كبيرا من الصناعات التي ترتبط بشكل أساسي بإفريقيا، وأن الصناعات التى تحل محل الواردات التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل على الاستفادة من الموارد الموجودة فى السوق الإفريقي.



وذكر أنها تعمل على التكامل اللوجستي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتعتبر محور رئيسي للتجارة العالمية، ومحور للتبادل التجاري، فضلا عن زيادة مساحة التكامل اللوجستي والعمل على الصناعات الذكية، والمحور الأساسي فى التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والاتحاد الاوربي وهي الوصل الأساسية بين إفريقيا ودول آسيا فالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ستتحول لـ مركز تجاري واقتصادي خلال الفترة المقبلة للاستثمار.



وكشف أن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة، وأكد المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ستقدم الكثير لمصر بالنسبة للاقتصاد.