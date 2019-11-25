عُقدت صباح اليوم، نهائي تصفيات مسابقة الطالب المثالي بجامعة الأزهر، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب برئاسة عاطف عبد الرشيد وبإشراف ناصر تهامي ومحمد ممدوح وتامر عبد الجواد وبحضور الدكتور رمضان ابراهيم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام مُحكمًا.



وشارك في المسابقة 15 طالبًا وطالبةً من مختلف كليات الجامعة وتم تقييم الطلاب وفقًا لعدد من المعايير منها اللباقة، ومهارات الاتصال، وسرعة البديهة والمعلومات العامة.



وقدم الطلاب عرضًا شمل عددًا من القضايا والمشكلات المجتمعية، تحدث فيه كل طالب بأسلوبه مستعرضًا مهاراته التواصلية.



وكانت أهم القضايا المعروضة علي لجنة التحكيم، هي "الوقاية من مرض السرطان وفيروس سي، ومواجهة ظاهرة الاستشراق، والإنتماء الوطني، وسبل التعاون المشترك بين طلاب الجامعة والجامعات الأجنبية في مجال العلوم والتكنولوجيا.



يأتي هذا برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، وفي إطار اهتمام جامعة الأزهر بالأنشطة والمسابقات الطلابية.