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لأول مرة.. 20 جامعة مصرية بتصنيف تايمز للتخصصات لعام 2020..فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:38 ص
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود علم الدين، المشرف على المكتب الإعلامى بجامعة القاهرة، إن دخول 20 جامعة مصرية فى تصنيف تايمز يتوج الجهد المبذول على مستوى إجراء البحوث العلمية وتوجيهها على مجالات داخل الجامعة، مؤكدًا أن الدور مرتبط بتخصصات يحتاجها المجتمع ومتوافقة مع تطوةرات التخصصات فى العالم.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten" ، أن هناك 20 جامعة مصرية دخلت تصنيف "تايمز" للتخصصات لعام 2020، مشيرًا إلى أن هذا ينفى تمامًا مقولة تأخر التعليم العالى فى مصر.

وتابع محمود علم الدين ، أنه ترتيب الجامعات المصرية عالميأً يؤكد تصدر جامعة القاهرة لائحة أفضل 20 جامعة عالميًا، مؤكدًا أن جامعة القاهرة هى أقدم الجامعات المصرية وأكثرها عراقة ويليها جامعتى المنصورة وقناة السويس.

وأوضح أنه لأول مرة الجامعات مصرية تقتحم تخصصات جديدة، وهى إدارة الأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية والصحية وعلوم الحاسب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، مضيفًا أن الأبحاث المصرية تغطى تخصصات مطلوبة.
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