أستاذ علم اجتماع يكشف كيف تستقطب الجماعة الإرهابية الشباب| فيديو

قال الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ الإجتماع السياسى جامعة الفيوم إن مصر بمؤسساتها خلال العقود الخمسة السابقة قد قصرت تقصيرا شديدا وتنازلت عن أدوار من المفترض أن تؤديها ما سهل من تغلغل جماعات الاخوان الارهابية بالمجتمع.



وأضاف "عبد الحميد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك جماعات أخرى انتشرت فى مصر وإن كان أسلوبها يختلف عن جماعة الاخوان الارهابية، موضحا أن الإخوان قد تقدموا بنماذج لبعض الفئات التى تحتاج إلى خدماتها مثل فتح الحضانات والمدارس وترسيخ الفكر المتطرف للصغار.



وأوضح أن جماعة الاخوان لا يظهرون أنهم ينقلون فكرا مختلفا ومتطرفا فى الدولة، بل ينقلوا أنهم ينادون بالتعاون والتخفيف عن كاهل المريض، لافتا إلى أن كل هذا مصالح سلوكية منهم تخدم الغرض الرئيسي وهو التغلغل وامتلاك عقول أفراد المجتمع وخاصة الشباب.



وأشار إلى أن السر وراء تعصب الكثير من الشباب أنهم يتم استقطابهم من قبل جماعة الاخوان، حيث يتم اختيارهم فقراء وغير قادرين على مجاراة غيرهم من الشباب ماديا وبالتالى يتم توفير الخدمات لهم وتبدأ عمليات التطبيع والتطويع لهم.

