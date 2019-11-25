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أخبار العالم

وسط تصاعد التوتر مع إيران.. رئيس هيئة الأركان الأمريكية يزور إسرائيل لأول مرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:33 ص
الجنرال مارك ميلي
الجنرال مارك ميلي
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شيماء مصطفى
يزور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، حاليا، إسرائيل، في أول زيارة له لـ تل أبيب، حيث يجرى مباحثات مع عدد من كبار القادة العسكريين.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد هذه الزيارة، الأحدث في سلسلة من الاجتماعات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين وسط توترات متصاعدة مع إيران.

والتقى مارك ميلي أمس نظيره الإسرائيلي أبيب كوتشافي، وقال جيش الاحتلال في بيان إن زيارة ميلي علامة على "عمق الشراكة بين القوات وأهميتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على الجانب الإسرائيلي قرب مرتفعات الجولان، فيما استهدف الطيران الإسرائيلي عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية على الحدود مع سوريا، محذرا من وجود إيراني دائم بالقرب من الحدود.
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