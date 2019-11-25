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رياضة

الأهلى اليوم يتصدر تويتر.. ومتابعون: طال الانتظار يا أهلي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر #الاهلي_اليوم موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره الجونة على ملعب الأخير، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الخامس للدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر، إلى الفوز والعودة لنغمة الانتصارات التي بدأها مع فايلر منذ توليه المهمة الفنية للفريق، ليعتلي الصدارة من جديد بعد فترة توقف للمسابقة لما يقرب من شهر ونصف الشهر، حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 9 نقاط من خوض 3 مباريات.

وتشهد المرحلة المقبلة للأهلى خوض مواجهة الجونة والسفر بعدها مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاءت تعليقات المتابعين كالآتى:
وعلي سبيل السعاده هنشوف الاهلي اليوم
افرح ستشاهد الاهلي اليوم 😀
طال الانتظار يا اهلي
نفكنا بقا من امم افريقيا والزمالك والمنتخبات والاقرف دا خلينا نستمتع ونعيش اللحظه الاهلي اليوم هيلعب ياساده ✌️😎\
الليله طلة الملك🦅الليله موعد لقاه 🦅
ابتسم ستشاهد الاهلي اليوم ❤❤
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