من جروب على فيسبوك.. يحيى الفخراني يفتتح معرضًا لأشهر شخصياته | فيديو

قال محمد توفيق، مؤسس جروب "ارسم" على فيسبوك، إن المجموعة تأسست منذ عام 2013، لافتًا إلى أن المجموعة كان هدفها تشجيع المواهب الفنية والتخلص من ضغوط الحياة في الرسم.



وأضاف محمد توفيق، في مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الجروب يتقبل كل الأعمار، وبدأ المشاركون في البداية برسم الشخصيات الكارتونية، ومن ثم حدث تفاعل كبير جدًا من قبل المشاركين وتطورت الفكرة.



وتابع محمد توفيق أن المجموعة أصبحت تضم 120 ألف عضو حتى الآن، مؤكدًا أن المجموعة تضمن مستويات كثيرة جدًا وكافة الفئات العمرية، وبينهم أطفال يبلغون من العمر 7 سنوات.



وأوضح أن الفنان الكبير يحيى الفخراني حرص على المشاركة وافتتاح معرض لبعض أعضاء المجموعة، مضيفًا أن المعرض ضم أشهر شخصياته وأدواره الفنية.