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منوعات

الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:01 م
صدى البلد
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هدير علاء
تمكنت الشرطة من إنقاذ سيدة مسنة في العقد السابع من عمرها بعد أن علقت داخل حمام منزلها لمدة ثمانية أيام، ويمكن القول إن الصدفة قد لعبت دورًا كبيرًا في إنقاذها، بعد أن انتبه العاملون في شركة لتوصيل الطعام إلى أن هذه السيدة، والتي كانت زبونة منتظمة لدى الشركة، لم تطلب الطعام كما كانت معتادة على مدار نحو عام.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، قد علقت داخل حوض الاستحمام بمنزلها في بلدة "لوبورو" بمقاطعة "ليسترشير" في إنجلترا، ولم تتمكن من الخروج.

ونقلت الصحيفة عن "لين بايتمان"، وهو السائق الذي كان يقوم بتوصيل الطعام إلى منزل هذه السيدة، قوله إنها زبونة منتظمة، حيث تطلب الطعام من الشركة كل أسبوع، وعندما لم تتصل في يومها المعتاد، أدرك العاملون أن هناك مشكلة ما.

وقام أحد العاملين بالشركة بالاتصال بمنزلها، لكن دون جدوى، ومن ثم طُلب من "بايتمان" التوجه لتفقد حالتها، لكنه لاحظ أن الستائر بالمنزل كانت مسدلة، وكذلك كانت الرسائل متراكمة في صندوق البريد الخاص بها، وهو ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية حول الواقعة، فإن السائق تصرف بهذه الطريقة لأنه كان علم بأن المسنة غير قادرة على مغادرة المنزل، فضلًا عن أنه ليس لديها أقارب أو أصدقاء معروفين، وقد شعر بالقلق عندما لم تفتح له الباب، وأدرك أنه من الضروري الاتصال بالنجدة.

ووصلت الشرطة المحلية إلى المنزل، وتمكن الضباط من إنقاذ هذه السيدة، والتي تبين أنها في حالة جيدة نسبيًا، لكنها كانت تشعر بالجوع الشديد بدون شك، في حين كانت تعتمد على ماء الصنبور خلال هذه الفترة.

ونُقلت في أعقاب ذلك إلى المستشفى لتلقي الرعاية والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.
الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور
الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور
الصدفة تنقذ سبعينية علقت داخل حمام منزلها 8 أيام .. صور
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