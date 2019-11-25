أبرزها تورم الأطراف.. 7 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي

تعمل الكلى على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم وترسيبها إلى المثانة ، ليتخلص منها الجسم في وقت لاحق أثناء التبول، يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية النفايات بشكل كافٍ من الدم، كشف موقع " health line " عن أعراض الفشل الكلوي المبكرة.
- اعراض الفشل الكلوي :-
• انخفاض كمية البول
• تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين
• ضيق في التنفس غير مفسر
• النعاس المفرط أو التعب
• الغثيان المستمر
• ارتباك وقلق
• ألم أو ضغط في صدرك
- اعراض الفشل الكلوي :-
• انخفاض كمية البول
• تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين
• ضيق في التنفس غير مفسر
• النعاس المفرط أو التعب
• الغثيان المستمر
• ارتباك وقلق
• ألم أو ضغط في صدرك