أبرزها تورم الأطراف.. 7 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي

تعمل الكلى على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم وترسيبها إلى المثانة ، ليتخلص منها الجسم في وقت لاحق أثناء التبول، يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية النفايات بشكل كافٍ من الدم، كشف موقع " health line " عن أعراض الفشل الكلوي المبكرة.



- اعراض الفشل الكلوي :-



• انخفاض كمية البول



• تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين



• ضيق في التنفس غير مفسر



• النعاس المفرط أو التعب



• الغثيان المستمر



• ارتباك وقلق



• ألم أو ضغط في صدرك

