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مرأة

أبرزها تورم الأطراف.. 7 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:29 م
7 أعراض غير متوقعة
7 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي
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رضوى حسام
تعمل الكلى على تصفية الدم وإزالة السموم من الجسم وترسيبها إلى المثانة ، ليتخلص منها الجسم في وقت لاحق أثناء التبول، يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد كليتك القدرة على تصفية النفايات بشكل كافٍ من الدم، كشف موقع " health line " عن أعراض الفشل الكلوي المبكرة.

- اعراض الفشل الكلوي :-

• انخفاض كمية البول

• تورم الساقين والكاحلين والقدمين بسبب احتباس السوائل الناتجة عن فشل الكليتين

• ضيق في التنفس غير مفسر

• النعاس المفرط أو التعب

• الغثيان المستمر

• ارتباك وقلق

• ألم أو ضغط في صدرك
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