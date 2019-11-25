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توك شو

حسن بلبل يسخر من مؤتمر المقاول الهارب محمد علي في لندن: هنعمل بلانة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:12 م
الفنان حسن بلبل
الفنان حسن بلبل
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توك شو
قال الفنان حسن بلبل، إن حديثه اليوم عن المؤتمر الذي عقد بلندن، موضحًا أن لندن هى بلد الإذاعة الأولى.

وأضاف الفنان حسن بلبل خلال فيديو عرضه على الصفحة الشخصية له على الفيس بوك، أنه «سيقوم بتجميع الناس الخرفان ، وهنعمل بلانة، كلمة حلوة مخدتهاش في الدبلوم بس عجباني، والبلاونة دي هنحطها علشان الشعب يمشي عليها على طول ويلتزم بها».

وأوضح الفنان حسن بلبل، أن « البلانة هى إننا نفتح محلات للشباب علشان يبيعوا الاستروكس والمخدرات، الحكومة يقبضوا عليهم ويحبسوهم فى المعتقلات مع بنات الإخوان، وهنعملهم ديليفري، لمحتاجى الاستروكس».

وتابع الفنان حسن بلبل « وفى البلانة كمان هنقسم البلد، العاصمة هنسيبها للخرفان، وبولاق الدكرور هنسيبها لحمدين وأصحابه، أما أنا هاخد شوية القصور علشان اعمل بهم شغل جديد و افلام بطوط دى نلغيها ونفرجهم على الناشطة رضوي عشان يتعلموا منها".

وأوضح الفنان حسن بلبل « احنا هنلغى قناة السويس نهائي ونعمل قناة مثل قناة المولد، وسنقوم بهدم القصور عشان إحنا بلد غنية» .
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