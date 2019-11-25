منتخب الكرة النسائية يواصل استعداداته لـ تصفيات أمم إفريقيا

أدى المنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، مرانه في ثاني أيام المعسكر المغلق ضمن الاستعداد لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم تحت 20 سنة.



وأدى منتخبنا الوطني تدريباته اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة على فترتين صباحا ومساء، وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على النواحي الفنية ورفع درجة التجانس بين اللاعبات في التحركات التكتيكية دفاعيا وهجوميا واختتم المران بتقسيمه بين اللاعبات استمرت لمدة 30 دقيقة خضعن بعدها اللاعبات لتدريبات استشفائية.



وفضل حسين عبد اللطيف الاكتفاء بمران مسائي غدا الاثنين لتجنب الإجهاد اللاعبات.



وعقب المران عقدت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية جلسة مع اللاعبات، تحدثت عن أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من حيث التدريبات وتنفيذ برنامج التغذية الموضوع بدراسة.



كما كشفت عبد الحق عن الاستعانة بمدرب تنمية بشرية من المقرر أن يعقد جلسة مع اللاعبات غدا قبل المران لشرح كيفية رفع درجة التركيز بالشكل المطلوب لتحقيق أقصى استفادة من المعسكرات التدريبية بالإضافة إلى كيفية العمل على وضع نظام ثابت وسليم للحياة من خلال ضوابط في التعامل مع الآخر.



وحرص لاعبات المنتخب على إقامة احتفال صغير بعيد ميلاد نادين غازي لاعبة المنتخب وحرصه على تهنئتها بعيد ميلادها في حضور سحر عبد الحق والجهاز الفني.