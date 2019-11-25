ضبط شخصين يتاجران في 2 مليون جنيه سوداني

تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزتهما أكثر من 2 مليون جنيه سودانى .



وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط شخصين (مطلوب التنفيذ على أحدهما فى قضية "مبان" مقيمين بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية).



وذلك حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما 3 أجولة بداخلها مبلغ مالى مليوني ومائة وستة وتسعين ألفا وستمائة وخمسين جنيها سودانيا ( 2,196,650 ).



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

