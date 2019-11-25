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تعليم

المحرصاوي: فكرة توحيد الكتاب بجامعة الأزهر قمة في الإبداع والابتكار

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة أعادت النظر في جميع المناهج من عدة نواح.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر في تصريح له، أن الجامعة نفذت فكرة توحيد للكتاب وبعض الناس يعارض فكرة توحيد الكتاب الجامعي ويعتقد أنه يعتبر عودة للنظام المدرسي ولكن هذا خطأ فهو ليس كذلك وليس قتلا للإبداع أو البحث العلمي وإنما هو قمة في الإبداع والإبتكار.

وأشار إلى أن معنى توحيد الكتاب، هو أن تتعامل كليات أصول الدين على مستوى الجمهورية، بمنتج ومستوى فكرى واحد فكان يحدث أن كل كلية لها كتاب مختلف عن الكلية الأخرى من نفس الكلية التي تناظرها في الأقاليم وحتى يكون هناك تحكم في المادة العلمية رأينا أن نوحد الكتاب من خلال اشتراك مجموعة من الأساتذة في التأليف وأخرين للمراجعة وبعد ذلك يجدد هذا الكتاب كل عام ليراعي مستجدات العصر.

وأوضح، أن هناك معلومات في مواد كانت تصلح منذ عشرين عاما وأصبحت لا تصلح الآن والعكس، فمثلا المواطنة كان قديما من الموضوعات الشائكة والآن عقد الأزهر مؤتمر دولي لمصطلح الأقلية واعتبار أى أتباع ديانات في الوطن الواحد مواطنين تحكمهم المواطنة.

وذكر أن هناك دمجا لمواد للتخفيف على الطلاب وإحداث نوع من التوازن بين مقررات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.
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