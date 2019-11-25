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رياضة

محمود متولى يخضع لفحص طبي عقب عودة الأهلي من تونس

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:02 م
محمود متولي
محمود متولي
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عبد الحكيم ابو علم
يخضع محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس التي تبدأ غدٍا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحدد الفحص الطبي موعد عودة اللاعب بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق الي الجونة أمس من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التي سيخضع لها خلال فترة تواجد الفريق في تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة الأسبوع القادم.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الجونة في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
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