مستشفيات الشرطة تعالج 134 مواطنا بالمجان

تولى قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، توقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وبحسب بيان، اليوم الاثنين، جرى استقبال الحالات التي بلغت 134 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي.



وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.