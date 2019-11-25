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إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان بالاختناق.. انتشار أدخنة من مصنع كيما القديم .. المحافظ يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض .. وخروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء | فيديو وصور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
-إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان باختناقات لانتشار أدخنة من مصنع كيما القديم
-محافظ أسوان يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض الذي تنبعث منها الأدخنة الضارة
-المحافظ يجرى إتصالا بوزيرة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصنع
-المحافظ والقيادات الشعبية والتنفيذية يزورون الطالبات المصابات بالاختناقات
- خروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء

تعرضت 84 طالبة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لحالات إختناق رئوى بسبب إنتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.

اجرى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إتصالا بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إدارة المصنع وخاصة أنه تم التنبيه أكثر من مرة بخطورة الانبعاثات المنتشرة والمتطايرة منه مع إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء بالموقف الحالى .

وتوجه محافظ أسوان أيضًا إلى مصنع كيما القديم حيث أمر رئيس مجلس الإدارة بوقف تشغيل قسم الحامض الذى تنبعث منه الأدخنة الضارة ، مع تحرير محضر مخالفة من الادارة العامة للبيئة لتسبب إنتشار هذه الأدخنة فى التلوث البيئى بالعديد من المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان.

وكان محافظ أسوان قد توجه إلى مبنى المدرسة حيث إستدعى الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان والدكتور محمد الدخيلى مدير الإسعاف ، ووجه المحافظ إلى سرعة قيام فرق سيارات الإسعاف بنقل الحالات المصابة لمستشفى أسوان الجامعى بواقع 54 حالة ، وأيضًا لمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة بواقع 30 حالة حيث خروج معظمهم بعد تماثلهم للشفاء وتلقى العلاج اللازم.

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى قسم الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعى ، وأيضًا إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة للإطمئنان على الحالات المصابة بالإختناق ومباشرة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، بجانب توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ورافقه كل من اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى النائبين ياسين عبد الصبور وحسن سيد خليل عضوي مجلس النواب.
إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان بالاختناق.. انتشار أدخنة من مصنع كيما القديم .. المحافظ يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض .. وخروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء | فيديو وصور
إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان بالاختناق.. انتشار أدخنة من مصنع كيما القديم .. المحافظ يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض .. وخروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء | فيديو وصور
إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان بالاختناق.. انتشار أدخنة من مصنع كيما القديم .. المحافظ يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض .. وخروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء | فيديو وصور
إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان بالاختناق.. انتشار أدخنة من مصنع كيما القديم .. المحافظ يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض .. وخروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء | فيديو وصور
إصابة 84 طالبة بمدرسة فنية بأسوان بالاختناق.. انتشار أدخنة من مصنع كيما القديم .. المحافظ يأمر بوقف تشغيل قسم الحامض .. وخروج معظم الطالبات من المستشفيات عقب تماثلهن للشفاء | فيديو وصور
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