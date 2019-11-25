العثور على هيكل عظمى بدمياط يكشف تفاصيل جريمة قتل

في واقعة تجرد فها عاطلين من الإنسانية، حيث قاما بقتل ودفن سائق توك توك بكفر سعد التابعة لمحافظة دمياط من أجل الحصول على التوك توك الخاص به وبيعه بمحافظة الشرقية.



تبدأ الواقعة عندما عثر فلاح على هيكل عظمى مدفون بأرضه، وذلك خلال حفره للبدء في بناء منزل، وعلى الفور قام مالك الأرض بالتوجه إلى الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد، للإبلاغ عن وجود هيكل عظمى مدفون داخل حفرة عميقة بأرضه.



وعلى الفور أمر اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، فيما نجح الفريق في الوصول إلى هوية المجني عليه، وتعرفت على ملابسه والدته ولكن بات الأمر مريبا حتى أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وعندها كثف ضباط الشرطة جهودهم لكشف ملابسات الحادث.



بينما كشفت التحريات والتحقيقات عن استدراج "مجدي. م ا" من كفر سعد، و"أحمد م ا" ويقيم في ميت أبو غالب، سائق توك توك -المجني عليه- يدعى مصطفى الفقي ويقيم في كفر سعد مركز دمياط، وقاما بضربه على رأسه حتى فارق الحياة وعندها قاد أحدهما التوك توك إلى مكان الدفن، وحفرا حفرة كبيرة ودفنا الجثة لإخفاء الجريمة التي اختفت لفترات طويلة حتى تحولت لهيكل عظمي.



ومن جانب آخر شن الرائد محمد أبو العز رئيس مباحث كفر سعد، ومعاونة إسلام سويلم، حملة أمنية وتمكن من ضبط المتهمين في تلك الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وتلقت النيابة العامة إخطار لمباشرة التحقيقات.