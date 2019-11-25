جثة و14 طعنة.. العثور على فتاة مقتولة بمنزل أسرتها بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح العامة، انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة قاصر عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزل أسرتها، وذلك لبيان سبب الوفاة.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة الفتاة القاصر "ميرنا ح " 16سنة، مقتولة داخل منزل أسرتها بكفر "عبدالله" التابع لدائرة مركز شرطة منيا القمح.



وتبين العثور عليها مقتولة ومصابة بـ 14طعنة بأنحاء متفرقة بالجسم، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى "منيا القمح" المركزي، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.



جرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9992 إداري منيا القمح لسنة 2019.