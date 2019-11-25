بدون تكاليف .. فن الرسم بالرصاص والزيت ..فيديو

يعتبر الرسم من الفنون السامية التي تحتاج إلى ذوق عالي ومهارة وابتكار، وتتنوع فنون الرسم بتنوع الأدوات المستخدمة، ويتميز فن الرسم بالرصاص ببساطته وعدم حاجته لتلك الألوان باهظة الثمن، أو الأدوات والأوراق عالية التكلفة، فهو ببساطة لا يحتاج منك إلا أدوات بسيطة.



ينتشر هذا الفن في كل مكان في العالم، ويكثر الرسامون الذين يستخدمونه في شوارع كبرى المدن، حيث يقومون برسم الصور الشخصية " البورتريه" لك وأنت تقف أمامهم ويتمتعون بسرعة وإتقان رائع.



في البداية تقول ايه محمد عبد الحميد انا اسمي الفني " ايه الدالي " انا دكتور صيدلي ولدي موهبة الرسم منذ الصغر ووالدتي هي من اكتشفت هذه الموهبة وشجعتني علي تنمية هذه الموهبة وكانت تشترك لي في المعارض الموجودة للرسم في ذلك الوقت وقد حصلت علي شهادات تقديرية عن رسمي بالاضافة الي اشتراكي في الرسم وتزين حوائط المدرسة واشتراكي في مسابقات بمكتبة امبابة العامة ودار الكتب .



واضافة الدالي لقد توقفت عن الرسم في المرحلة الاعدادية وذلك بسبب تركيزي في المذاكرة والدراسة وحصولي علي المراكز الاولي علي مستوي المدرسة لتفوقي الدراسي .



واوضحت ايه الدالي انها تقوم برسم البورتريه بالرصاص بالاضافة الي الرسم بالزيت موضحا ان الفرق بينهم كبير ولكن الرسم بالزيت بيكون اسهل لان في حالة انها قامت برسم جزء خاطئ يمكن معالجته اما في الرصاص لايمكن معالجته لان تاثير الرصاص بيظهر في الصورة بعد مسحه.



واشارت الدالي انها عادت الي الرسم مرة اخري منذ عام ونصف عن طريق الدراسة الاكاديمية في كلية فنون جميلة جامعة حلوان عن طريق الدرسات الحرة المتخصصة في الرسم والالوان.



واوضحت الدالي انها قامت بعد عودتها الي الرسم مرة اخري في الاشتراك في معرض ارت فيجن منذ شهر وكان انطباع الجمهور علي اللوحة المشاركة بها في المعرض مشجعة جدا وسوف اقوم بالمشاركة في معرض اخر الشهر القادم داخل كلية فنون جميلة جامعة حلوان واتمني ان تنول اعجاب الجمهور .