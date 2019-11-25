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رياضة

جمال الغندور يدير مباراة إف سي مصر ودجلة.. وجريشة للمقاصة وحرس الحدود

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:41 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور أسماء حكام مباراتي الغد ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:

- إف سي مصر مع دجلة: احمد جمال ووائل شعبان وتامر سمير ..ويحيى عبد الحميد حكما رابعًا.

- المقاصة مع حرس الحدود : جهاد جريشة وعادل ماهر وأحمد الكيال ..وسيد محمد أحمد حكمًا رابعًا.

يذكر ان النادى الاهلى سوف يلتقى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم الاثنين فيما يواجه الزمالك فريق انبي.
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