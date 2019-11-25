جمال الغندور يدير مباراة إف سي مصر ودجلة.. وجريشة للمقاصة وحرس الحدود

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور أسماء حكام مباراتي الغد ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:



- إف سي مصر مع دجلة: احمد جمال ووائل شعبان وتامر سمير ..ويحيى عبد الحميد حكما رابعًا.



- المقاصة مع حرس الحدود : جهاد جريشة وعادل ماهر وأحمد الكيال ..وسيد محمد أحمد حكمًا رابعًا.



يذكر ان النادى الاهلى سوف يلتقى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم الاثنين فيما يواجه الزمالك فريق انبي.