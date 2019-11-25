بـ الكاروهات المخطط.. درة بإطلالة ناعمة تخطف بها الأنظار

نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



تألقت الفنانة درة بإطلالة ناعمة وجذابة، مرتدية بلوفر كروهات مخطط، باللون الأبيض مع الأسود، وهو من الألوان الشتوية التى تعتبر تريند عام 2020.



وتميزت الفنانة درة من خلال إطلالتها التى ظهرت فيها بترك شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضع المكياج الهادئ والخفيف مع أحمر الشفاه باللون الأحمر.

