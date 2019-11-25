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حوادث

بأمر القضاء.. منح جائرة الدولة التقديرية لباحثة تخطت أبحاثها 130 بحثا بأمراض الدم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:46 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزارة التعليم والبحث العلمي المتضمن حجب جائزة الدولة التقديرية عن دكتورة في مجال العلوم الطبية لعام 2015، وألزمت المحكمة جهة الادارة بتعويضها عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بها من القرار حجب الجائزة عنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين، سامى محمد عبد الحميد وهاشم الجيوشى ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز ، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أن المدعية اشرفت على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج، وشاركت في ورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية المعنية بأمراض الدم، وهي عضو بالجمعية الأمريكية لأمراض الدم، وجمعية أمراض الدم الأوروبية ، والجمعية الدولية الأمراض الدم، والاتحاد العالمي للثلاسيميا ، وهي مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط منذ عام 1990.

وأنشأت وساهمت في إنشاء العديد من الأقسام والوحدات العلاجية وإنشاء المعامل الخاصة بمرضى الدم وأنيميا البحر المتوسط على الأخص بالمستشفيات التابعة لجامعة القاهرة ، فضلًا عن الأعمال البحثية والتطبيقية وبروتوكولات التعاون المشترك بين الجامعة والهيئات والمنظمات المحلية والعالمية المعنية بمرضى الدم.

واستندت المحكمة علي إنجازات الباحثة، والتي استوفت كافة الشرائط الفنية اللازمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية، دون أن ينال من ذلك ما تذرعت به اكاديمية البحث العلمي لتبرير حجب الجائزة عن المدعية - وهي المرشحة الوحيدة لنيلها من وجود ستة أبحاث قامت بنشرها عالميًا ومحليًا، فهو تبرير شابه الغموض والإبهام من ناحية، وخالف صراحة نص المادة المذكورة التي تطلب في الأبحاث المقدمة من المرشح لنيل الجائزة.

ورأت المحكمة أن قرار الأكاديمية المدعى عليها بحجب الجائزة عن الباحثة مخالفًا صحيح حكم القانون ويجب إلغائه ومنحها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية.
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