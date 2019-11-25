طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة.
مقادير طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة:
نصف كيلو لحم مفروم
ملح لايت صود سولت
فلفل أسود
معلقة بصل بودر
معلقة صغيرة ثوم بودر
معلقة كبيرة باربيكيو
معلقة صغيرة زبدة طرية
معلقة صغيرة بيكنج بودر
2 معلقة كبيرة بقسماط
بياض بيضة
الحشو:
جبنة موتزاريلا
مشروم رائح
فلفل أسود
ملح لايت صود سولت
زعتر مجفف
زيت
زبدة
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
مقادير طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة:
نصف كيلو لحم مفروم
ملح لايت صود سولت
فلفل أسود
معلقة بصل بودر
معلقة صغيرة ثوم بودر
معلقة كبيرة باربيكيو
معلقة صغيرة زبدة طرية
معلقة صغيرة بيكنج بودر
2 معلقة كبيرة بقسماط
بياض بيضة
الحشو:
جبنة موتزاريلا
مشروم رائح
فلفل أسود
ملح لايت صود سولت
زعتر مجفف
زيت
زبدة
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: