طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة.. فيديو



الحشو:



جبنة موتزاريلا

مشروم رائح

فلفل أسود

ملح لايت صود سولت

زعتر مجفف

زيت

زبدة



ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة.نصف كيلو لحم مفرومملح لايت صود سولتفلفل أسودمعلقة بصل بودرمعلقة صغيرة ثوم بودرمعلقة كبيرة باربيكيومعلقة صغيرة زبدة طريةمعلقة صغيرة بيكنج بودر2 معلقة كبيرة بقسماطبياض بيضة