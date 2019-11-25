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توك شو

طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة.. فيديو

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:45 م
برجر بالمشروم والجبنة
برجر بالمشروم والجبنة
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة.

مقادير طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة:

نصف كيلو لحم مفروم
ملح لايت صود سولت
فلفل أسود
معلقة بصل بودر
معلقة صغيرة ثوم بودر
معلقة كبيرة باربيكيو
معلقة صغيرة زبدة طرية
معلقة صغيرة بيكنج بودر
2 معلقة كبيرة بقسماط
بياض بيضة

الحشو:

جبنة موتزاريلا
مشروم رائح
فلفل أسود
ملح لايت صود سولت
زعتر مجفف
زيت
زبدة

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل برجر بالمشروم والجبنة، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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