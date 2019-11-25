تركيا: ملتزمون بوقف العمليات العسكرية بشمال سوريا

ذكر مصدر أمني، الاثنين، بأن تركيا ملتزمة تمامًا باتفاقات أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة، في شأن العمليات شمال شرقي سوريا، مشيرًا إلى أن أنقرة "لن تستأنف هجومها العسكري هناك".



ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية "في إطار الدفاع عن النفس".



وخلال الشهر الماضي، توصلت أنقرة إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن، لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا التي أوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد، لكن أنقرة أعلنت سابقًا أن روسيا والولايات المتحدة "لم تلتزما بالاتفاق"، وهددت بشن عملية جديدة.



يذكر أن تركيا كانت شنّت مع فصائل سورية موالية لها منذ التاسع من الشهر الماضي هجومًا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، بدأ بعد سحب واشنطن قواتها من مناطق حدودية.



وتمكنت الوحدات المهاجمة من التقدم سريعًا والسيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترًا يمتد من تل أبيض (الرقة)، وصولًا إلى رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الأكراد.



وكانت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الكردية، حذرت من أن "تركيا تعمل لتقديم مشاريع راديكالية من أجل خلق الفوضى، وكذلك العمل لتغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديمجرافي"، منتقدة صمت الأمم المتحدة.



