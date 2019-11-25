إزالة 970 حالة تعد واسترداد 18 فدانا في القليوبية

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية تنفيذ حملة إزالة على 970 حالة تعد واسترداد 104.536م2 ضمن الموجة 14 للإزالات واسترداد حق الشعب.



وأضاف المحافظ أنه تم تسديد عدد 13 حالة لرسوم التعاقد منذ بداية الموجة وتم فصل الكهرباء والمياه لعدد 102 حالة منذ بداية الموجة ووضع لافتة لعدد 10 حالات.



وأكد محافظ القليوبية على استمرار الحملات طبقا للجدول الزمني المقرر لها، مؤكدا عدم التهاون وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين على أملاك الدولة، وعدم السماح بعودة هذه التعديات مرة أخرى.



وشدد على استرداد أراضي الدولة حيث تم استهداف حالات التعدي على الأراضي التي تقدمت بطلبات تقنين وضع اليد في منظومة أملاك الدولة ولم تستكمل الإجراءات ولم يتم سداد رسوم الفحص.



وكانت قد تمت إزالة 759 حالة تعد خلال الأيام الماضية على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 49219م2 ويتابع المحافظ سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشره لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 15 يوما.