محافظ القليوبية يناقش تنفيذ مشروعات خدمية جديدة بتمويل الوكالة الألمانية GIZ

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية على استخدام تمويل الوكالة الألمانية في GiZ في إنشاء المشروعات التي تهم المواطن البسيط بمدن وقري المحافظة حتي يشعر بوقوف الأجهزة التنفيذية بجانبة في كل المجالات الصحية مثل إنشاء المستشفيات والمدارس بالمناطق ذات الكثافة الطلابية الهالية وغيرها من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي الجهاز التنفيذي المعنيين بتنفيذ مشروعات الوكالة الألمانية "GIZ" في مدن شبرا الخيمة وقليوب والخصوص وذلك لمناقشة ودراسة المشروعات المزمع تنفيذها والأكثر أولوية منها من حيث جدواها وإمكانية تنفيذها والأكثر نفعا لأكبر عدد من المواطنين في المدن الثلاث.



وناقش المحافظ خلال الاجتماع أهم المشروعات المقترح تنفيذها بكل مدينة من المدن الثلاث حسب احتياجات المواطنين في كل منطقة وكيفية تنفيذ هذه المشروعات وتدبير الأرض واستخراج التراخيص بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة وتسهيل مهمة اللجان القائمة على تنفيذ تلك المشروعات.



وأضاف أن أهم تلك المشروعات بمدينة قليوب تطوير مستشفى قليوب المركزي ومستشفى الرمد لجراحات اليوم الواحد بقليوب مع رفع كفاءتها وتعديل في البنية الأساسية والتجهيزات وتطوير مركز الكبد، بالإضافة إلى تغطية مصرف إسكندر بقليوب وإقامة مشروعات خدمية مكانه لتحقيق منفعة عامة لمواطني المدينة مثل إنشاء حديقة للطفل أو مدرسة فضلا عن تطوير موقف حلابة وصنافير لتحسين ظروف المنطقة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير المباني القائمة بالفعل مثل المدارس وتوفير مركز صحة للأسرة طبقا للاشتراطات الصحية القياسية بالإضافة لتطوير المزلقانات وميكنتها فضلا عن مقترح بإنشاء مدرسة ثانوي ومدرسة إعدادي بشرط توافر الأرض وتطوير منظومة جمع ونقل القمامة والمخلفات.



وتابع المحافظ أن المشروعات تتضمن أيضا إنشاء مجمع للمدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي بمنطقة أم بيومي بجوار الطريق الدائري في شبرا الخيمة ونقل سوق الأحد بعيدا عن المدارس إلى منطقة أخرى، بالإضافة إلى توفير صناديق للقمامة والمخلفات في جميع شوارع المدينة وتوفير عيادات صحية ووحدة صحية بمنطقة أم بيومي، فضلا عن تطوير سوق المنيل وتطوير شارع الخمسين واستغلال المساحة الزائدة به لإنشاء مدرسة أو توسع للمدارس، لاسيما أن تلك الأرض ملك لهيئة الأبنية التعليمية وذلك لاستيعاب الكثافة المتزايدة بالمدارس والتي أصبحت حاجة ملحة للجميع، بالإضافة إلى مقترح لتغطية الترعة البولاقية واستغلال المساحة في مشروعات تخدم مواطني شبرا الخيمة، بالإضافة إلى مقترح لتطوير وحدتي الإطفاء بالمدينة.



وأضاف أنه تجرى حاليا دراسة تطوير مستشفى الخصوص المركزي، بالإضافة لعمل مخطط لتطوير وتحسين عزبة علام وعمل خدمات للمواطنين مثل الحدائق وغيرها وإحلال وتجديد شبكات مياه وصرف عزبة علام فضلا عن تطوير وحدة الإسعاف وتجديد وتطوير خط الصرف وعمل توسع لمدرسة الخصوص الإبتدائية المشتركة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة رصف شارع الرشاح، مؤكدا سرعة البدء في هذه المشروعات التي يحتاج إليها المواطن في مجالات التطوير الحضرى ورصف الشوارع والتعليم والصحة للنهوض بمستوى القليوبية في كافة المجالات.

