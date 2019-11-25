الصحة تسحب عقار جولمينتين من الصيدليات وتطرح بدائل له.. نواب: دليل على وجود رقابة جيدة من جانب المعامل المركزية.. ويجب التأكد من سلامة الاشتراطات الصحية لإعادة طرحه في السوق

صحة البرلمان تكشف عن أسباب سحب عقار جولمينتين من الصيدليات وموعد توافره

البرلمان: بدائل عقار جولمينتين متوافرة بالأسواق برلمانى يطالب بطرح أى عقار بمسمى جديد فى حالة سحبه من الصيدليات





أعلنت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ضبط وتحريز ما قد توجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.





وفي منشور رقم 42 لسنة 2019، والذي أصدرته الإدارة أمس الأحد، أكدت اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية.





وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، وسيتم إعدام ما سيتم جمعه، بمعرفة لجنة يكون أحد أعضاءها من مفتشي الصيدلة.





وكشفت عن إرسال المنشور إلى كل شركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بكل المحافظات.





وعن البدائل ، كشف الدكتور حاتم البدوي سكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية "، عن أبرز بدائل عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات ،ـ والذي تم سحبه من الأسواق.





وأوضح أن أبرز البدائل هو "أوجمنتين Augmentin"، له نفس الخصائص والمادة الفعالة ، كما يمكن أن يتم تبديله بـ "إيموكس E-Mox" و "ميجاموكس Megamox"، و "ايموكسكلاف E-Moxclav"، "أموكلاوين Amoclawin"، "هاي بيوتك Hibiotic"، "كلافيموكس CLAVIMOX".





قال الدكتور أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن سحب عقار جولمينتين من الصيدليات بسبب مخالفته للاشتراطات الصحية مؤكدا أن هذا المستحضر غير مطابق للمواصفات، الأمر الدى أدى لسحبه من الصيدليات وتشديد الرقابة من جانب وزارة الصحة على تداول هذا المستحضر.





وتوقع أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكون التشغيلة الخاصة بعقار جولمينتين "البادج" عند دخوله فى التصنيع كان بها رواسب ، مما يدل على وجود سوء تصنيع فى العقار، مشيرا إلى أن سحب هذا العقار إجراء جيد ويدل على وجود رقابة جيدة من جانب المعامل المركزية.





وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن نفس المادة الكيميائية للعقار جولمينتين "التركيبة" موجودة فى مواد اخرى ، مشيرا إلى وجود 12 مثيل لهذا العقار من الممكن استبدالهم به.





وأضاف أنه من الممكن ان يتم طرح عقار جولمينتين مرة أخرى فى الصيدليات بعد التأكد من سلامة الاشتراطات الصحية فيه ووجود رقابة شديدة عليه ، مشيرا إلى أنه إذا حدث خطأ مرة اخرى فى تصنيعه سيتم سحب اسمه من الشركة المصنعة.





ورحب النائب عصام القاضى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بأى قرار يصدر من وزارة الصحة بشأن سحب أى دواء من الصيدليات لما له من أضرار على صحة المواطنين،مشيرا إلى أن أى دواء يتسبب فى حدوث أى مضاعفات لابد من سحبه فورا من السوق.





وقال القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن ان يكون تم سحب عقار جولمينتين بسبب احتوائه على مواد مسرطنة ، أو بسبب تاثيره على الإصابة بأمراض القلب والكلى.





وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه من الممكن بعد التأكد من خلو عقار جولمينتين من أى آثار جانبية أو وجود أى مخالفات للاشتراطات الصحية يتم طرح العقار مرة أخرى فى الصيدليات ولكن تحت مسمى آخر.





ووجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن سحب هذا العقار قائلا: "هناك عقارات بديلة لعقار جولمينتين موجودة بكثرة فى السوق ، ولاتتسبب فى حدوث أى مضاعفات".





وقال النائب محمد الشورى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن وجود أى عقارات فى الصيدليات تضر المواطنين ، لابد من سحبها فورا من السوق ، حماية لأرواحهم حتى لايتعرضوا للخطر.





وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن بعد سحبها ان يتم فحصها جيدا وتنقيتها من أى شوائب ومعرفة المضاعفات التى تسببها عند إستخدامها حتى يتم اجتنابها .



